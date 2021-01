Op ’t Hasseltkiezel in Bree is woensdag rond 16.30 uur een auto helemaal uitgebrand. De chauffeur merkte tijdens het rijden dat er plots rook uit de motorkap kwam, vermoedelijk door een technisch defect. In een mum van tijd stond de motor in lichterlaaie. De brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse, maar kon niet vermijden dat de wagen volledig in de as werd gelegd. siol