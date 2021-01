Het is nu definitief: geen Nederlands kampioenschap veldrijden deze winter

“Er is de afgelopen winter door alle partijen veel werk verzet om eventueel een coronaproof NK te organiseren”, melden de bond en de organisatie. “In een lockdown is er heel weinig ruimte voor sportieve activiteiten.”

Er mogen in Nederland onder strikte voorwaarden topsportwedstrijden georganiseerd worden, zoals onlangs de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Hulst. Dit betreft dan wel wedstrijden met topsporters die min of meer in een bubbel leven en sporten waarbij de wedstrijd ook deel moet uitmaken van een noodzakelijk traject richting WK en/of Olympische Spelen. Die noodzaak werd voor het NK niet gezien door de verantwoordelijke instanties.

Mogelijk laat de bond junioren (jongens en meisjes) op een andere locatie nog om de nationale titels strijden. Zaltbommel is volgend jaar zeker gastheer voor het NK. De nationale titels bij de elite (Mathieu van der Poel bij de mannen en Ceylin del Carmen Alvarado) en beloften blijven nu een jaar langer staan.