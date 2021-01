500-tal betogers in Brussel voor overleden Ibrahima (23): sfeer slaat om door heethoofden

Een 500-tal mensen zijn woensdag samengekomen voor het commissariaat in Brussel-Noord om te betogen. De aanleiding is het overlijden van de 23-jarige Ibrahima Barrie. De man werd onwel na een arrestatie en overleed. Aanvankelijk verliep alles rustig, maar een kleine groep heethoofden wou alsnog te voet vertrekken. Een cordon van vreedzame manifestanten sloot de heethoofden in. De politie heeft de straten rond het plein afgezet.