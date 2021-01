Een brief, mail of een sms: zo zal je op de hoogte gebracht worden voor je coronaprik

De volgorde is bekend. Eerst de woon-zorgcentra en hun personeel. Vervolgens is het zorgpersoneel in de ziekenhuizen aan de beurt. Daarna komen de zorgverleners in eerste lijn. Begin maart schakelt de vaccinatiecampagne dan een versnelling hoger met de zogenaamde vaccinatiecentra. Er komen er één à twee per eerstelijnszone, naargelang de grootte en het bevolkingsaantal van die zones.

“Met tussen de 60 en 120 centra, die elk 4 vaccinatielijnen bemannen waar telkens 20 vaccins per uur gegeven worden, is er voldoende capaciteit om de hele bevolking snel aan de beurt te laten komen”, klinkt het in een persbericht. De regering heeft gekozen voor die verdeling omdat de vaccins zo vlot tot bij de bevolking geraken. Ook is het qua logistiek en transport een haalbare kaart. “Mensen zullen maximaal 15 kilometer moeten rijden voor een prik”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. “Iedereen zal de kans krijgen om zich snel en dichtbij te laten vaccineren.”

De lokale besturen (lees: gemeenten en burgemeesters) moeten de locaties van die zones bepalen. “Begin februari moeten er zo veel mogelijk vaccinatiecentra klaar zijn en vanaf 1 maart kan er worden begonnen met het vaccineren van 65-plussers”, klinkt het nog in het persbericht. Elke eerstelijnszone kan rekenen op 250.000 euro prefinanciering.

Voor de concrete organisatie van die centra roept de Vlaamse regering op om samen te werken met de eventsector. Om minder mobiele mensen tot in de centra te krijgen, rekent de regering op de knowhow van de taxisector en de Minder Mobiele Centrales.

Hoe weet je waar en wanneer je moet zijn?

Mensen zullen een uitgenodigd worden per e-mail, brief en/of sms. Daarin vind je de datum, het uur en waar je verwacht wordt. Je krijgt tevens een link (en/of telefoonnummer) waar je kan bevestigen, de dag en het uur wijzigen (in het geval je verhindert bent), en ook weigeren doe je via die link. De vaccinatie is vrijwillig. Als je niets van je laat horen, zullen de lokale besturen opnieuw contact met je opnemen. Voor de tweede dosis zal de procedure gelijkaardig zijn.

Vrijwilligers gezocht

Wie tijd over heeft en graag een handje wil helpen, kan dat. “Ik heb dan ook beslist om het platform helpdehelpers.be open te stellen voor mensen die aan de slag willen in een vaccinatiecentrum bij hen in de buurt”, zegt minister Beke. Het gaat om verschillende profielen. Een medische achtergrond is niet per se een noodzaak. “We zullen op zoek gaan naar diverse profielen, zoals artsen, verpleegkundigen, maar ook administratieve medewerkers en bewaking en veiligheidsdiensten.”