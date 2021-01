Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot en met 10 januari 2021, hebben de politiediensten al tegen 159.917 personen processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de coronamaatregelen. Het gaat om 140.903 volwassenen, 18.006 minderjarigen en 1.008 personen in dossiers die in handen zijn van de arbeidsauditoraten. Dat meldt het College van Procureurs-generaal woensdag.