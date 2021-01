Selcan uit Beverlo wint berenactie van de stad Beringen

De berenactie van de stad Beringen, waarbij inwoners een foto konden maken met een van de verlichte beren verspreid over de stad, was een groot succes. Elke week deelden zo’n honderd Beringenaars hun selfie. Selcan Uyar uit Beverlo ging uiteindelijk met de hoofdprijs lopen.

Om de inwoners van Beringen een warm gevoel te bezorgen en hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, organiseerde het stadsbestuur van Beringen de afgelopen maand een heuse prijzenslag. In elke handelskern werd een verlichte blikvanger in de vorm van een beer geplaatst. Daaraan werd dan een fotoactie gekoppeld die verliep via sociale media.

Inwoners die een foto maakten met een van de beren in Paal, Beringen-centrum, Koersel, Beringen-Mijn of Beverlo en die op hun sociale media postten met de hashtag #BeringenBeBright, maakten iedere week kans op een prijs. “Zo hebben we in december elke week vijf cadeaumanden van Toerisme Beringen ter waarde van 50 euro verloot”, vertelt schepen van ondernemen Werner Janssen. “Gemiddeld kregen we een honderdtal inzendingen per week, wat toch een succes is.”

Vijf berenfoto’s

Het hoogtepunt van de prijzenactie vond afgelopen week plaats toen de hoofdwinnaar gekozen werd uit de mensen die een foto van zichzelf met alle vijf beren bezorgden. Schepen Janssen overhandigde woensdag persoonlijk en volledig coronaproof een cadeaumand ter waarde van 100 euro aan Selcan Uyar uit Beverlo. “Onze traditionele eindejaarsactiviteiten moesten we uit veiligheidsoverwegingen helaas achterwege laten, maar met een beetje creativiteit kan je mooie hartverwarmende momenten creëren”, aldus de schepen.

Ook voor de allerkleinsten waren er een leuke prijzen. In de brievenbussen die langs de beren stonden, konden de kinderen namelijk tekeningen voor de Kerstman posten. “Elke tekening die voor de deadline in zo’n brievenbus belandde, werd beloond met een leuke attentie. We ontvingen er in totaal meer dan 500”, aldus schepen Janssen.