De Bottelarij uit Wellen wint Tourism Ambassador Award 2020

“Dit jaar was de organisatie van het evenement een uitdaging”, steekt Agna Thys, opleidingshoofd Toerisme en Recreatiemanagement, van wal. “Hoe krijg je inspirerende info bij de Limburgse toeristische actoren in coronatijden? Eerst gingen we uit van een hybride event, maar dat bleek door de maatregelen niet haalbaar. De studenten beslisten daarom om volledig online te gaan. Ze kozen voor een Facebookevent van 8 december tot en met 8 januari. Drie keer per week postten ze info over trends in toerisme, millennials, generatie Z en influencers in toerisme. Ze wilden de Limburgse toeristische sector een hart onder de riem steken én tegelijk zo veel mogelijk input geven. Ze strikten sprekers als professor Jan van der Borg, gedeputeerde Philtjens en trendwatcher Herman Konings.”

“De studenten reiken ook een prijs uit, de Tourism Ambassador Award”, gaat Thijs verder. “Elk jaar opnieuw is dat een kunstwerk van een Limburger dat overhandigd wordt aan een toeristische speler. Dit jaar was dat een schilderij van de Hasseltse kunstenares Joëlle Kalmès. Voor de award gingen we op zoek naar een Limburgse toeristische onderneming die duurzaamheid, corona-creativiteit, authenticiteit en beleving, activiteit op sociale media, de inzet van technologie en klantenservice en gastvrijheid hoog in het vaandel draagt.”

Duurzaamheid

De drie genomineerden speelden op vele vlakken in op die criteria. Na een spannende nek-aan-nekrace met vakantiewoning het Eenhoornhof uit Borgloon, kwam uiteindelijk De Bottelarij uit Wellen als winnaar uit de bus. “Vooral de manier waarop ze omgaan met duurzaamheid, en dit in de brede zin, kon de studenten bekoren”, onderstreept Thijs. “De Bottelarij ziet duurzaamheid niet alleen als ecologisch bewustzijn, maar neemt een belangrijke rol in wat betreft het tewerkstellen van mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien ondersteunen zij de lokale economie door bijvoorbeeld hard in te spelen op streekproducten.”

“Zonder mensen zoals Ann Vanduffel van het Eenhoornhof kunnen wij onze werking niet garanderen”, gaf Cora Meier van De Bottelarij ook lof aan vakantiewoning het Eenhoornhof. UniTrips, een reisbureau gespecialiseerd in Azië, kreeg de bronzen medaille. Het reisbureau toonde zich heel creatief door onder andere nieuwe 'kortbij-vakanties' aan te bieden. “Maar de Bottelarij sprong eruit wat duurzaamheid betreft én zij kregen de hoogste score van de millennials en generatie Z, de huidige en toekomstige toeristen”, zo besluit Agna Thys.