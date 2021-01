Lanaken/Maasmechelen

De leegstaande bedrijfshallen van voormalig hoogtewerkersbedrijf JLG in Maasmechelen gaan dienst doen als het tweede vaccinatiecentrum in het Maasland. Dat is woensdag bekend gemaakt. Zowel de inwoners van Maasmechelen als van Lanaken kunnen er terecht voor hun vaccin.