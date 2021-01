Nieuwerkerkenaren krijgen coronavaccin in voormalige kerk van Sint-Truiden

De Minderbroederssite in Sint-Truiden zal dienen als vaccinatiecentrum voor Nieuwerkerkenaren — © RR

Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Gingelom gaan samenwerken voor de coronavaccinaties, zo hebben burgemeesters Dries Deferm, Veerle Heeren en Patrick Lismont gezamenlijk bekendgemaakt. De Minderbroederssite in Sint-Truiden zal worden omgevormd tot een vaccinatiecentrum voor de 56.000 inwoners van de drie gemeenten. Deze site ligt het centrum van de stad en is gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Verder zal er voldoende parkeergelegenheid voorzien worden. Zo zal het Minderbroedersplein exclusief ingericht worden als parkeerruimte voor mensen die met de wagen naar het vaccinatiecentrum komen. Zij zullen hier gratis gedurende de duur van hun vaccinatie kunnen parkeren. Een aangepaste signalisatie en verkeersgeleiding zal zorgen voor een vlotte doorstroom naar en van de parking.

