Gemeente helpt kinderen omgaan met gevoelens

Gevoelens zijn een abstract begrip, moeilijk om naar te peilen. Vaak weten kinderen en jongeren niet hoe ze ermee moeten omgaan. Via het project EmotiKAN ontwikkelden het KIK en Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een aantal leuke activiteiten die kinderen en jongeren spelenderwijs helpen om hun gevoelens te uiten.

“Kinderen zitten weleens in de put, zeker tijdens zo’n coronajaar. Wij vinden het erg belangrijk om naar hun gevoelens te peilen en hun mentaal welzijn te verhogen”, zegt schepen van kinderopvang Nele Lijnen. “Hiertoe ontwikkelden het KIK en het LOK vanuit het project EmotiKAN verschillende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. De activiteiten worden op een ontspannende, speelse manier uitgevoerd. Zo komen de kinderen los en geven ze meer prijs van wat er in hun hoofdjes speelt.”

Voor elke leeftijdsgroep werkten ze een gepaste activiteit uit. Zo laat de Emoticube, een zachte dobbelsteen met op iedere zijde een andere emotie, baby’s en peuters spelenderwijs kennismaken met de basisgevoelens. Voor leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs is er een pinata, gevuld met snoepjes en opdrachten, en een scheurkalender met yogaoefeningen, vragen, mopjes en raadsels.

Kletspot

“Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar krijgen ook een ‘slap wrap’, bedrukt met de logo’s en QR-codes van hulplijnen waarbij ze terecht kunnen als ze zich niet goed in hun vel voelen”, vult schepen van jeugd Kelly Leenaerts aan. “Met de Kletspot, een pot gevuld met vragen en opdrachten, creëren we dan weer een rustmoment voor leerlingen van het secundair onderwijs wanneer hun concentratie even weg is.”

“In de eerste helft van januari 2021 verdeelt het KIK de materialen onder de scholen. De leerlingen en leerkrachten kunnen er vervolgens zelf mee aan de slag. Bij de complexere materialen zoals de Kletspot voorzien we een duidelijke handleiding”, legt schepen van onderwijs Johan Feyen uit. “De slap wraps worden ook vanuit het KIK verdeeld. Op die manier geven we ook kinderen en jongeren die buiten onze gemeente naar school gaan de kans om een armband te bemachtigen”, besluit burgemeester Jan Dalemans.