Eerste vaccinaties in de woonzorgcentra van Beringen

In zes teams werden bijna 170 bewoners gevaccineerd en ook 50 van de 200 medewerkers kregen al een prik. Alle bewoners gaven toestemming voor het spuitje. Van het personeel zal 75 tot 80 procent gevaccineerd worden. De komende dagen worden de andere bewoners van de Beringse woonzorgcentra gevaccineerd. Vrijdag is dat het geval in De Fakkel en Prinsenhof, zaterdag in campus Karen, het Sporenpark is aan de beurt op 19 januari en Corsala vaccineert op 19 en 20 januari.