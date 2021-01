De carrièredroom van Nora Dari

Drie jaar geleden dook ze voor het eerst op in de Fins-Belgische thrillerserie ‘Bullets’, in 2019 liep ze over de rode loper in Cannes, en vandaag kent uw puber haar als Yasmina uit wtFOCK. De Genkse Nora Dari (19) is klaar om de wereld te veroveren. Maar eerst nog haar opleiding Marketing en Communicatie aan de Hogeschool PXL tot een goed einde brengen.

Drie jaar geleden ging Nora naar een proefles drama aan de academie van Genk en dat smaakte meteen naar meer. Haar docent zag potentieel en zo’n 60 proeflessen later stond ze op de filmset van Patser, de derde langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah. “Ik figureerde in 2 korte clipjes, dus je ziet me voor zo’n 1.3 milliseconden, wat voor mij destijds al heel wat was. Ik weet nog dat mensen op me neer keken omdat ik ging figureren, alsof ik niets beters te doen had. Ik had ook niks beters te doen in mijn hoofd dan mij te bevinden op een filmset en te proeven van hoe het leven op set ‘kan zijn’. Op de set ontmoette ik Mathias Sourbron, de casting director Bij OiMundo. Op de Patser-set was hij figuratieleider en zo doende zijn we aan de praat geraakt. Een maand later kreeg ik een mailtje of ik auditie wou doen voor de Scandinavische reeks ‘Bullets’. Dat heb ik gedaan, de rol gekregen en ik denk dat vanaf daar het balletje is beginnen rollen.”

Een jaar later stond je op de rode loper in Cannes voor de film ‘Ghost Tropic’ van filmmaker Bart Devos. Wat voor een gevoel geeft dat?

“Dat gevoel ga ik nooit van mijn leven vergeten. Dat is iets wat niemand nog van mij kan afpakken. Cannes was voor mij op 17-jarige leeftijd een vergezochte droom, dus toen ik het effectief meemaakt, voelde het nog steeds als een droom. Totdat ik terug thuiskwam en dacht ‘holy shit’, ik heb dat gedaan. Ik zal Bas de Vos en Maaike Neuville altijd dankbaar zijn, ze behandelde mij toen als familie en daarvoor ga ik ze altijd heel hooghouden.”

In het begin mocht je niet acteren van jouw ouders. Wat heeft hen van mening doen veranderen?

“Ik ga heel eerlijk zijn als ik zeg dat deze vraag mij enorm irriteert (lacht). Sinds ik acteer is dit de meest gestelde vraag die ik krijg. Omdat ik dan meteen het gevoel heb dat ik word gezien als ‘Nora Dari, Marokkaans Belgische actrice’ in plaats van ‘Nora Dari, actrice’. Maar ik zal even heel netjes antwoorden, omdat jij het bent (lacht). “Toen ik zei dat ik de rol kreeg in Bullets, was mijn vader een beetje verrast en had de gedachtegang: ‘Als ze Nora voor een internationale reeks willen, kan ze misschien toch wel iets. Eenmaal ze het resultaat zagen, waren ze helemaal verkocht. Maar het was wel altijd heel erg duidelijk dat school voor film kwam en nooit andersom. Ik had daar wel mijn eigen twijfels over moet ik zeggen.”

Je speelt vandaag mee in de, vooral onder de jeugd bekende, serie “WTF – What the fock” op de televisiezender 5. Voor wie het niet gezien heeft, kan je even uitleggen over wat het gaat en wat jouw rol is?

“WtFOCK is een via internet uitgezonden dramareeks, geproduceerd door Sputnik Media en uitgezonden door VIJF en Telenet. De serie bestaat uit losse video's die in realtime worden uitgezonden. Aan het eind van de week worden de video's gebundeld in een volledige aflevering. Elk seizoen draait om 1 personage en zijn of haar battles. Mijn personage heet Yasmina Ait Omar, een sterk, slim en niet op haar mond gevallen meisje die nog voor hete vuren komt te staan...”

Combineerbaar met jouw studies?

“In het middelbaar was dit veel gemakkelijker. En ik dacht juist dat het nu makkelijker ging zijn. De dingen lopen goed, ik ben bezig met iets waar ik zielsveel van hou, maar ik ben me ook zeker bewust dat ik mijn diploma Marketing en Communicatie zeker wil behalen voor de dingen die ik in de toekomst wil verwezenlijken. Aan de Hogeschool PXL helpen ze mij die twee werelden te combineren. Zo zijn ze soepel in het verplaatsen van bepaalde opdrachten in functie van mijn draaidagen. Het feit dat mijn hogeschool achter mij staat, helpt enorm.”

Wat is jouw ultieme carrièredroom?

“Dit klinkt misschien zweverig, maar mijn ultieme droom is om aan projecten te kunnen meewerken die de wereld helpen. Ik zou ook heel graag willen schrijven aan projecten en uiteindelijk ook regisseren. Ik vind dat regisseurs een bepaalde kracht en macht hebben om mensen bij elkaar te brengen, de wereld op een bepaalde manier te schetsen. En in ons mooi Vlaanderen vind ik dat we het beter doen maar nog steeds niet goed. Rollen voor mensen met een andere etniciteit? Ik vind het maar raar dat er steeds weer mensen gecast worden omwille van hun huidskleur of origine. Waarom er geen verhalen geschreven kunnen worden over Mohammed die in een wc duikt en een nieuwe wereld ontdekt.... Daarom dat Franse films mij heel erg interesseren, zij kijken verder dan dat. En het resultaat dat je dan krijgt is wonderbaarlijk. Een van de Shooting Stars zijn op het Berlinale is voor het moment een goal voor mij. Namen zoals Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts, Alicia Vikander,... zijn het ook geweest. Maar als je mij deze vraag over een jaar weer stelt, kan het zijn dat ik opeens chirurg wil worden.”