Hasselt

Op de Grenslandhallensite in Hasselt combineert de Eerstelijnszone Herkenrode, die staat voor de gemeenten Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken haar twee vaccinatiecentra. Ze vormen samen het grootste vaccinatiecentrum in de provincie. De drive-in formule, waar eerder sprake van was, komt er allicht toch niet.