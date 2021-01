DAKAR. Yazeed Al Rajhi wint zijn tweede etappe, Peterhansel blijft leider

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) heeft de tiende etappe bij de wagens in de Dakar gewonnen. De Saoedische thuisrijder had bij aankomst 2’04 voorsprong op teamgenoot Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) eindigde in de slipstream van Al-Attiyah als derde en blijft leider.

In de stand is Peterhansel een stapje dichter bij zijn veertiende eindzege in de Dakar, zijn achtste bij de wagens. Het verschil tussen Peterhansel en Al-Attiyah bedraagt 17’01. De zware etappe van donderdag beslist meer dan waarschijnlijk over de eindzege bij de wagens.

Yasir Seaidan (Century) verraste woensdagochtend door na 45 km de leiding te nemen. Voor even dan toch want na 90 km pakte zijn landgenoot Al Rajhi over en won zonder om te kijken de etappe. Voor Al Rajhi is het zijn tweede etappezege in deze Dakar, zijn derde in zijn carrière.

Achter Al Rajhi voerden Al-Attiyah en Peterhansel hun dagelijkse strijd. Na 126 km schoof Peterhansel door naar de tweede plaats om die na 285 km opnieuw aan Al-Attiyah te verliezen. Het was een secondenstrijd die uiteindelijk in het voordeel van Al-Attiyah uitdraaide. De Qatarees kon slechts 49 seconden van zijn achterstand op Peterhansel goedmaken. Het verschil tussen beiden bedraagt 17’01.

Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century) eindigden als negende en hebben zo een ideale startpositie voor de voorlaatste etappe van donderdag, die de karavaan naar Yanbu brengt. Het wordt een etappe van in totaal 557 km waarvan 511 km tegen de tijd, dat is meteen de langste etappe van deze Dakar. Van die 511 km is 20 % oftewel 100 km duinen. Loodzwaar dus.

Martin Macik. — © ISOPIX

Tweede opeenvolgende dagzege voor Macik bij de trucks

De Tsjech Martin Macik (Iveco) heeft voor de tweede dag op rij de Dakaretappe bij de vrachtwagens gewonnen. Macik hield leider Sotnikov (Kamaz) af, die op 1’40 eindigde. De derde plaats was voor Airat Mardeev (Kamaz). Pascal De Baar, Stefaan Slootjes en Jan Van der Vaet (Renault) eindigden als tiende op 17’06 van de etappewinnaar. In de stand blijft Sotnikov comfortabel aan de leiding.

Macik reed vrijwel de hele rit aan de leiding, maar de Kamaz-rijders hielden de controle over de wedstrijd. Macik won uiteindelijk voor Sotnikov. De Rus eindigde in alle tien voorbije etappes telkens in de top 3. Als hij de rit van donderdag goed doorkomt, is hij dicht bij zijn eerste zege in de Dakar, de 18e voor Kamaz sinds 1996.

Jan Van der Vaet eindigde woensdag in de top tien. In de stand blijft hij samen met Pascal de Baar en Stefan Slootjes jacht maken op de top 10.