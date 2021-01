Remco Evenepoel is nog niet helemaal hersteld van zijn zware val ijn de Ronde van Lombardije en heeft nog geen zekerheid over de eerste races van zijn nieuwe seizoen. “De comeback wordt nog een beetje uitgesteld, om honderd procent klaar te zijn wanneer ik kan rijden. Ik voelde me nog niet comfortabel op de fiets de afgelopen tijd”, zei Evenepoel woensdag.