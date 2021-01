Heldendaad: jogger springt in bevroren meer om hond te redden die vastzit

De Britse Darcy Pell heeft een familie erg blij gemaakt door hun hondje te redden. De jogger liep voorbij een bevroren meer toen hij zag dat een hond vastzat. Het baasje probeerde via het ijs tot bij haar viervoeter te geraken, maar dat lukte niet. Pell twijfelde geen seconde en sprong zelf het water in. “Maar probeer dit vooral niet zelf. Ik ben een ervaren koudwaterzwemmer, maar dit is gevaarlijk”, waarschuwde hij nog.