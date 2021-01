Genk

Met een ingestudeerde “Dank u wel” beëindigde Mark McKenzie (21) één van de indrukwekkendste kennismakingen met een nieuwe speler in de geschiedenis van KRC Genk. Als de Amerikaanse verdediger even scherp en snedig is op het veld als achter de microfoon, dan zal hij de hoge verwachtingen makkelijk inlossen.