Gene Bervoets ontsnapt aan dood op set ‘Beau Séjour 2’: “Er viel 6 ton water op mij”

Gene Bervoets (64) dwaalt binnenkort als overledene rond in het tweede seizoen van Beau Séjour, maar nu blijkt dat de Antwerpse acteur een jaar geleden bijna echt gestorven was op de set. “Ik heb drie bijna-doodervaringen gehad.”

Er werd destijds een wazig persbericht uitgestuurd over een ongeval op de set, dat Gene “fysiek en mentaal had gekraakt”, maar concrete informatie ontbrak. Pas nu wil de acteur erover vertellen. “In de openingsscène van het tweede seizoen van Beau Séjour zie je mijn personage, een commandant bij de marine, op zijn boot op een wilde zee”, zegt Bervoets. “Die scènes zijn ingeblikt in Lites studio in Vilvoorde waar een groot zwembad werd gebouwd voor dergelijke opnames. Boven mij hingen grote watertanks die de regen moesten ensceneren. Plots zijn die opengebarsten en kreeg ik 6 ton water op mij. Die watermassa katapulteerde me 10 meter verder. Ik ben vanop de boot in het water geschoten.”

“Ik heb drie momenten gehad dat ik een bijna-doodervaring kreeg”, treedt de acteur in detail. “De eerste keer toen ik die massa water op me zag afkomen, vervolgens het moment dat ik over de boot vloog en overal pijn voelde en ten slotte kwam ik door de kracht van het water in een soort kolk terecht waardoor het voelde alsof ik een baarmoeder zwom en er niet meer uitgeraakte. In de reeks is dat de eerste scène die je te zien krijgt, voor mij was dat net de laatste scène van de laatste draaidag.” (tove)