Zonhoven

De drie nepagenten die de voorbije maanden op meerdere plaatsen in Limburg toesloegen, zitten in de gevangenis. De mannen uit Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en Genk vermomden zich als politieagent voor een valse controle in huis waarbij ze geld zochten. Ze maakten meer dan 20.000 euro buit.