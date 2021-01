Neen, Chuck Norris was niét bij bestorming van Capitool: “Ik ben toch veel knapper”

In tegenstelling tot wat een virale selfie doet vermoeden, maakte actiester Chuck Norris geen deel uit van de mensenmassa die vorige week het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. bestormde. Dat heeft een woordvoerder van de intussen al 80-jarige Norris bevestigd.

Een virale foto van een lookalike van Norris – een notoir Republikein – naast het Capitool ging de afgelopen dagen viraal. “Gaan we niet eens vermelden dat Chuck Norris aanwezig was bij de MAGA-opstand?”, luidde het bijschrift. Maar Norris was volgens zijn woordvoerder afgelopen woensdag op zijn ranch in Texas. “En bovendien: hij is veel knapper”, klink het.