André van Duin streed in stilte tegen darmkanker, nu herstelt hij na operatie

Een jaar geleden verloor hij zijn echtgenoot Martin Elferink aan botkanker, nu raakt bekend dat Nederlands komiek André van Duin (73) al enkele maanden vecht tegen darmkanker. Vorige week werd hij in Amsterdam geopereerd, ondertussen herstelt hij thuis. Al die tijd hield hij zijn ziekte stil.

“Ik heb graag dat mensen om me moeten lachen”, zei André van Duin in de Nederlandse krant De Telegraaf. “En niet dat ze, wanneer ze me zien, meteen denken: Ach gos, zijn man dood, zijn vriendin Corrie van Gorp ook en nu zelf ook nog kanker. Dan word je zo’n zielige, ouwe komiek.”

Simpele tijden zijn het voor de 73-jarige komiek alleszins niet geweest. Een jaar geleden verloor hij zijn levensgezel Martin Elferink, die op 55-jarige leeftijd aan botkanker overleed. Afgelopen zomer werd bij hem darmkanker vastgesteld. “Ik stond op van de wc en je kijkt dan wel eens achterom”, klinkt het. “Daar zag ik een pluimpje bloed en daardoor ging bij mij een alarmbelletje rinkelen. En vervolgens bij mijn huisarts ook.” Het verdict: een tumor in de dikke darm.

Gelukkig was hij er op tijd bij. Maar vooraleer de dokters de tumor konden behandelen, moest die kleiner worden. De komiek onderging vier chemokuren. Weinig bijwerkingen, weinig ellende, vertelt hij. “Een beetje tintelende vingers, maar daar bleef het gelukkig bij.”

Vorige week ging Van Duin onder het mes, met een foto van Martin op zijn nachtkastje. “Hij hield de boel een beetje in de gaten en dat heeft hij goed gedaan”, klinkt het. Van Duin herstelt momenteel thuis en moet het de komende tijd rustig aan doen. De voorbije maanden vertelde hij amper iemand over z’n ziekte. “Meewarige blikken, daar kan ik slecht tegen.”