Brad Pitt schittert nu ook zelf in reclame voor zijn roséwijn

Brad Pitt en zijn ex-vrouw Angelina Jolie zijn al jaren eigenaars van een wijndomein in Frankrijk en brengen onder de naam Miraval roséwijn uit. Maar nu is de acteur voor het eerst effectief het uithangbord van de nieuwe reclamecampagne.

Brad Pitt, die al vanaf 2012 Miraval-wijnen produceert, poseerde slechts een keer eerder voor zijn eigen label. Het ging toen om de rosé champagne die zijn wijndomein afgelopen zomer op de markt bracht. Bij deze nieuwe wijn van hem en zijn ex-vrouw Angelina Jolie is hij daadwerkelijk onderdeel van de marketingcampagne en dat deed hij nooit eerder.

De 57-jarige acteur liet zich fotograferen door Lachlan Bailey, een fotograaf uit Los Angeles, die drie weken geleden nog een portretfoto van de Hollywoodster op zijn Instagram deelde. Pitt is in de campagne te zien op een zwart-witfoto die gemaakt werd aan het zwembad. De acteur hoopt zo wijnliefhebbers te overtuigen van het gevoel dat hij in de Franse Provence heeft: dat van een levensgenieter.

Het acteurskoppel startte hun bedrijf in 2012 en waren vrij snel succesvol. Toen ze in 2016 uit elkaar gingen, besloten ze hun Franse landhuis en bijbehorende wijngaarden te behouden en door te gaan met het produceren van hun wijn. Dit deden ze, volgens insiders, voor hun kinderen. “Als dit succesvol blijft, hebben de kinderen ook iets om op voort te borduren.”

