Neos wandelt het nieuwe jaar in

Om het nieuwe jaar in te zetten, had het bestuur van Neos Hamont-Achel een mooie natuurwandeling van ongeveer 4,5 km uitgestippeld in het natuurgebied De Broekkant en Watering nabij het centrum van Stint-Huibrechts-Lille.

De wandeling vertrok aan de feesttent van restaurant Kompenhof. Het vertrek was per bubbel van maximaal vier personen met een tussenpauze van 15 minuten zodat de coronaregelgeving perfect nageleefd werd. Tijdens de wandeling dienden de deelnemers een aantal vragen op te lossen zoals 'wanneer werd het treinverkeer tussen Neerpelt en Hamont opnieuw in gebruik genomen?' enzovoort. Voor de winnaar van deze quiz was een waardebon voorzien voor een afhaallunch in restaurant Kompenhof voor twee personen. Na ongeveer 3 kilometer van de wandeling werd een heerlijke tas erwtensoep aangeboden. Ook daar diende men voldoende afstand van elkaar te houden. Bij terugkeer van de wandeling kreeg iedere deelnemer een pakket met daarin zes heerlijke hapjes en een flesje rode wijn mee naar huis. Dit als compensatie voor de nieuwjaarsreceptie die niet kon doorgaan door het coronavirus. Ook voor de niet-wandelaars was eenzelfde pakket voorzien dat door de bestuursleden aan huis bezorgd werd. De leden reageerden enthousiast op dit mooie initiatief.Het bestuur hoopt dat ze op korte termijn hun activiteiten weer kunnen opstarten zodat ze elkaar weer lijfelijk kunnen ontmoeten. Intussen wensen ze iedereen een goede gezondheid toe.