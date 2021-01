Overtreders verstoppen opgefokte bromfietsen in garage in Diest

De politie wilde dinsdag twee bromfietsers controleren die opvielen door hun vlotte rijstijl. De twee wisten echter te ontkomen maar de agenten konden ze even later toch aantreffen toen ze te voet op weg waren. Zij hadden hun bromfietsen verborgen in een garage. Bij controle bleken de bromfietsen die slechts 25 km per uur mogen halen snelheden van respectievelijk 49 en 77 km per uur kunnen ontwikkelen.

In een paar dagen tijd heeft de politie Demerdal twaalf bestuurders onder invloed betrapt. Acht van hadden drugs gebruikt, de vier anderen hadden te diep in het glas gekeken. Hun rijbewijs is voor vijftien dagen ingetrokken. maw