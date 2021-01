Sportclubs moeten tijdelijk wijken omdat sporthallen ingericht worden als vaccinatiecentrum

De massale vaccinatie in Limburg zal een grote impact hebben op vele sportclubs in onze provincie. Omdat sommige vaccinatiecentra ingericht worden in sporthallen betekent dit dat de activiteiten van de clubs tijdelijk niet kunnen doorgaan. De gemeentebesturen zoeken daarom naar alternatieven om het sportaanbod toch te verzekeren. Zo ook in Bilzen, waar sporthal de Kimpel vanaf volgende week zal worden omgebouwd tot een groot vaccinatiecentrum.