Steeds meer zorgverleners gooien de handdoek in de ring en gaan op zoek naar ander werk. Dat komt omdat hun job door corona een pak zwaarder is geworden. Door de coronacrisis krijgen ze bovenop de reguliere zorg nog heel wat extra taken, onder andere omdat collega's uitvallen. Maar ook emotioneel is het zwaar. Want zorgkundigen moeten nu ook inspringen voor het familiale gebeuren.