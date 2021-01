Emma Roberts onthult naam van pasgeboren baby

De Amerikaanse actrice Emma Roberts is op de valreep van 2020 bevallen van haar eerste kindje. Met een foto op Instagram, waar ze haar zoon in haar armen houdt, kondigt ze zijn naam aan. Het jongetje heet voluit: Rhodes Robert Hedlund.

Op dinsdag deelde de actrice een kiekje van zichzelf, zittend op een gestreepte tuinbank in een oranje jurk, terwijl ze haar baby wiegde. Het is de eerste foto van haar baby. De 29-jarige ster onthulde meteen ook de naam van haar eerste telg in het onderschrift van de post: “Dankjewel voor 2020 om één ding goed te doen. Ons heldere licht Rhodes Robert Hedlund.”

Roberts - het nichtje van Julia Roberts - en haar partner, acteur Garrett Hedlund, zouden al iets meer dan een jaar aan het daten zijn. De actrice kondigde op 30 augustus aan dat ze een jongetje verwachtten door een foto van zichzelf aan de zijde van haar lief te uploaden met bolle buik. “Ik ... en mijn twee favoriete jongens”, schreef ze er toen bij.

Tijdens haar zwangerschap schreef de actrice geschiedenis. Zo was ze in december de eerste zwangere vrouw die zwanger op de cover van Cosmopolitan stond. Op de voorpagina toonde ze haat buikje in een rok en roze crop top met lange mouwen. Binnenin stonden meer beelden, gemaakt door fotografe Sasha Samsoniva. De ‘Holidate’-actrice poseerde verder nog in een zwarte bikini met een doorschijnende jurk over.