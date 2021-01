Jan Jambon: “Als we 70 procent kunnen vaccineren, is de vrijheid écht nabij”

De Vlaamse regering gaf vanmiddag extra uitleg over hoe de vaccinatiestrategie in Vlaanderen zal verlopen.

“We zijn het nieuwe jaar hoopvol gestart”, begint minister-president Jan Jambon (NV-A) de persconferentie over de Vlaamse vaccinatiestrategie. “De maatregelen wegen zwaar, maar er komen steeds meer positieve geluiden van het vaccinatiefront. Zo hebben we meer vaccins van Pfizer/BioNTech gekregen dan gedacht. En volgende week zullen we al beginnen vaccineren met het modernavaccin. Daardoor zullen we steeds sneller kunnen vaccineren”, aldus Jambon.

Als we willen dat de vaccinatiestrategie succesvol is, moet 70 procent van de bevolking een spuitje krijgen. ‘We moeten die drempel van minstens 70 procent halen. Pas als we die bereiken, is de vrijheid écht nabij’, gaat Jan Jambon verder. “Dan kunnen we weer volop genieten van het leven, maar we moeten er hard voor werken.”

Veel mensen snel vaccineren, daar gaat minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) verder op in. “Nadat we de eerste groep van 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen hebben gevaccineerd gaat het om heel grote groepen mensen. Twee elementen zijn dan heel belangrijk: nabijheid en snelheid. Het is van groot belang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Daarom rekenen we op de lokale besturen met 60 à 120 vaccinatiecentra. Dan geven we iedereen de kans om zich te laten vaccineren”, zegt Beke.

Vervolgens geeft Wouter Beke nog argumenten waarom de vaccinatiestrategie begint met 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen: “Er zijn meer dan 20.000 mensen overleden door Covid-19. 99,5 procent van de gevallen gaat het over mensen waarvan we weten dat ze behoren tot die twee groepen. Daarom moeten we hen eerst vaccineren.”

Rekenen op de eventsector

De definitieve locaties van de vaccinatiecentra worden aanstaande vrijdag 15/01 bekendgemaakt. Dan is het een kwestie van zo snel mogelijk te werk gaan om de locaties om te toveren tot vaccinatiecentra, zodat ze begin februari klaar zijn.

“De lokale besturen zijn klaar om te helpen”, zegt Bart Somers. “En we zullen ook beroep doen op de eventsector. Zij zullen een ondersteunende rol spelen. We hebben de lokale besturen vandaag ook toegelicht op welke manier ze ondersteunend kunnen zijn. Onze eventsector is sterk in Vlaanderen. 493 bedrijven hebben zich al geëngageerd om onder andere de locaties mee op te bouwen. Daarnaast hebben ze ook kennis over hoe ze stromen van mensen kunnen managen.”

Uitnodiging en reservatie

Alle Belgen zullen, als het zo ver is, een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. “Via sms, brief en mail. Daarbij zal je de optie krijgen om te bevestigen, weigeren, of de afspraak te verplaatsen”, legt Wouter Beke uit. “Op die uitnodiging staat ook waar u zich moet laten inenten. En wanneer iemand daar niet kan geraken, hebben we ook mobiele equipes die thuis vaccineren.”