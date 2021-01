Nieuwjaarsontmoeting met Klinkende Portretten

Vrijzinnig Limburg heeft een traditie om in januari een nieuwjaarsreceptie te houden in haar lokalen op meerdere Limburgse plekken. Dit jaar vielen de plannen in duigen en dus bedachten ze een mooi alternatief: Klinkende Portretten.

Om elkaar toch nog eens te kunnen zien, stuurde Vrijzinnig Limburg een fotograaf op pad. In de hele provincie werden kiekjes gemaakt van klinkende mensen, volledig coronaproof in hun tuin, op het balkon of aan hun voorgevel. “We voelden het allemaal al een tijdje aankomen: uitbundig klinken met vrienden en kennissen, kussen uitwisselen met beste wensen en elkaar eens goed vastpakken zit er niet in tijdens deze jaarwisseling. En toch willen wij iedereen nog eens zien. Daarom stuurden we onze fotograaf op pad in Limburg om klinkende portretten te maken op bij mensen thuis”, aldus Lies Vanmuysen van het Vrijzinnig Punt in Hasselt.De fotograaf stopte aan meer de dertig adressen in heel Limburg om er de klinkende bewoners vast te leggen. De foto’s passeren tijdens een ‘special’ op de virtuele nieuwjaarsreceptie op 31 januari de revue.