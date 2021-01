Maatregelen plots verlengd tot 1 maart: “We dachten dat niemand hierover zou struikelen”

Koude douche voor de kappers, cafébazen, restaurateurs en vele anderen. Want zonder boe of bah blijken de huidige coronamaatregelen verlengd te zijn tot 1 maart, zo staat in het nieuw Ministerieel Besluit dat gepubliceerd werd. Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is die eerste maart “een technische datum”. “Een formaliteit” waarvan ze dachten “dat niemand erover zou struikelen”. Maar die datum staat bij deze wel in het Staatsblad. Wil dat dan zeggen dat we nog zeker tot 1 maart vastzitten aan de huidige regels met bijhorende coronacoupe?