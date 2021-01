In de Ardennen was het al prijs, en donderdag zou ook Limburg zijn deel van de sneeuw kunnen krijgen. Maar of het zover komt, is nog verre van zeker zegt onze weerman Ruben Weytjens. “De vraag blijft: hoe ver naar het noordoosten zal de neerslagzone geraken? Want als de neerslag ons bereikt, zal het om sneeuw gaan.”