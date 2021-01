Olympisch zwemkampioen in nauwe schoentjes na beelden van bestorming Capitool

De FBI is al enkele dagen hard op zoek naar Donald Trump-aanhangers die het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington op gewelddadige wijze wisten binnen te dringen. Via Twitter werd om hulp gevraagd bij het identificeren van demonstranten. Zij kunnen zware celstraffen tegemoet zien. Volgens The New York Times zijn tientallen relschoppers inmiddels al opgespoord en aangeklaagd. Bij de rellen vielen in totaal vijf doden, waaronder een agent.

Op de beelden, die werden gemaakt door verslaggever Julio Rosas, is te zien hoe de boomlange Keller (gekleed in een sportjack van Team USA) toekijkt, terwijl agenten de demonstranten het gebouw proberen uit te werken. Hoewel hij weinig doet, lijkt Keller in ieder geval geen aanstalten te maken om te vertrekken.

Keller heeft al zijn sociale media-accounts verwijderd, maar toonde zich voordat hij daartoe besloot een uitgesproken aanhanger van Trump, stelt Swimswam.com.

Michael Phelps

In totaal won Keller vijf olympische medailles. Twee tijdens de Spelen in Sydney in 2000 (brons op de 400 meter vrije slag en zilver op de 800 meter vrije slag) en drie tijdens de Spelen in Athene in 2004 (goud op de 800 meter vrije slag en op de 800 meter vrije slag estafette, plus brons op de 400 meter vrije slag).

In Griekenland verwierf Keller faam door de Australiër Ian Thorpe achter zich te houden en het Amerikaanse team, met onder anderen Michael Phelps, aan goud op de 800 meter estafette te helpen. Phelps is recordhouder aller tijden met 28 olympische medailles, waaronder 23 gouden.

Dakloos

Na zijn carrière had Keller het lastig. Als topsporter was hij gewend dat alles ’naar hem toe kwam’. Zijn maatschappelijke carrière bracht een totaal andere levenswijze met zich mee en daar had hij moeite mee, zo vertelde hij in de Olympic Channel podcast.

Nadat hij in 2014 scheidde van zijn vrouw, raakte Keller dakloos. Hij leefde tien maanden lang vanuit zijn auto. Dankzij zus Kalyn Keller, ook actief als zwemster op de Olympische Spelen van 2004, kwam Keller er weer enigszins bovenop. Hij trok bij haar in en verdiende geld met het geven van zwemlessen.