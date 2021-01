Dochter van verongelukte acteur Paul Walker kent doorbraak als model

Het is ondertussen van 2013 geleden dat acteur Paul Walker overleed bij een tragisch ongeval, maar zijn 22-jarige dochter Meadow is nu stilaan naam aan het maken voor zichzelf. Ze is al enkele jaren aan de slag als model, maar heeft nu haar eerste grote opdracht te pakken.

Meadow Walker is het nieuwe gezicht voor de lentecampagne van het Amerikaanse modehuis Proenza Schouler. De 22-jarige dochter van Paul Walker is al sinds 2017 aan de slag als model en heeft een contract bij DNA Models, maar het duurde drie jaar voor ze een eerste grote opdracht te pakken kreeg.

“Ik ben iedereen die in me geloofde en steunde zo ongelofelijk dankbaar”, schrijft ze op Instagram bij een campagnebeeld. “Bedankt Jack McCollough en Lazaro Hernandez (oprichters van Proenza Schouler, nvdr.) om me te vertrouwen om deze creaties met de wereld te delen. Ik wil ook mijn familie bij DNA Models bedanken om me bij elke stap zo goed te begeleiden.”

Meadow deelt op Instagram ook regelmatig foto’s uit de oude doos met haar vader. De acteur die in 2013 overleed bij een auto-ongeval was vooral bekend bij het grote publiek voor zijn rol als Brian O’Conner in de Fast & Furious-filmreeks. Zijn dochter staat vandaag ook aan het hoofd van de Paul Walker Foundation, die beurzen uitdeelt aan studenten en wetenschappers die marien onderzoek doen.

