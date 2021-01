Officiële cijfers over diversiteit : één op de vijf Limburgers is Belg met buitenlandse achtergrond

Dat de bevolking van België diverser wordt, is voor het eerst officieel in cijfers gegoten. 32,1 procent van de inwoners heeft een buitenlandse achtergrond, tegenover 25,7 procent tien jaar geleden. In Brussel-stad heeft meer dan 80 procent een buitenlandse achtergrond, in de meest homogene gemeente nog geen 4. Limburg is de Vlaamse provincie met de meeste Belgen met buitenlandse achtergrond. Over het algemeen is de vaakst voorkomende herkomstnationaliteit Nederlander. Dat is ook zeker voor onze provincie het geval.