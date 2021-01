Fabio Aru heeft van zijn team Qhubeka-Assos toelating gekregen om op het einde van deze maand aan de start te verschijnen van het WK veldrijden in Oostende. Dat meldt de Gazetta dello Sport. Met de 30-jarige Italiaanse klimmer, die de Vuelta won in 2015 en ook twee keer op het podium stond in de Giro, heeft het WK er een extra blikvanger bij.