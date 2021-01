Vincentius bezoekt 150 vrijwilligers aan huis

Een zevental verantwoordelijken van Vincentius was een hele namiddag in de weer om een lekkere Limburgse attentie klaar te maken voor de 150 vrijwilligers en vrienden van de vereniging. Zij kregen deze attentie samen met het jaarverslag 2020 aan huis bezorgd.

Turbulent jaar

Voor Vincentius Genk-Zutendaal was 2020 een turbulent jaar dat diepe sporen nalaat, een jaar dat de werking grondig overhoop haalde. Een jaar ook waarin alle grafieken over gezinnen die hulp vragen, onrustwekkend piekten, waarin de sociale contacten grotendeels afbrokkelden en waarin de grens tussen draaglast en draagkracht heel dun werd. Er werden 5.700 voedselpakketten bedeeld met voeding voor 19.000 personen en dit aan 940 gezinnen met 2.900 gezinsleden. Daar waar vroeger de gegadigden vooral leefloners waren, zijn er nu meer en meer gezinnen bij uit alle lagen van de bevolking. Ook armoede is blijkbaar een sluimerende virusverspreider. De coronapandemie noopte eveneens tot een aanpassing van de werking: veel pakketten werden aan huis gebracht en aan het Vincentiusgebouw werd een grote wachttent geïnstalleerd. Anderzijds daalden de inkomsten met 20% omdat tal van verenigingen die Vincentius traditiegetrouw ondersteunen, dit jaar hun activiteit niet konden organiseren zodat ook de steun wegviel. Toch blijft de Vincentiusvereniging optimistisch. Qua corona is er beterschap in zicht en enkele geplande initiatieven die in 2020 in de schuif bleven liggen, kunnen er nu stilaan worden bovengehaald.. Vooral kinderarmoede wordt verder bestreden, enerzijds door vrijetijdsparticipatie via ‘Boost4kids’, anderzijds via innovatieve acties in het kader van talentontwikkeling van 12 tot 16-jarigen. Ook in turbulente tijden blijft Vincentius uitzicht geven op een lichtje in de donkere levenstunnel van veel mensen.