De dood van de 23-jarige Ibrahima Barrie in een politiecommissariaat in Brussel-Noord blijft een mysterieuze zaak. De man zou ineengestort zijn na zijn arrestatie zaterdag. De agenten pakten eerst nog een defibrillator die ze voorhanden hadden in een poging om hem te reanimeren, maar uiteindelijk werd het toestel niet gebruikt. Waarom is niet geheel duidelijk.