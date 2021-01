Aryna Sabalenka wint eerste WTA-toernooi van 2021

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 10) is uitstekend begonnen aan het nieuwe tennisseizoen. Woensdag versloeg ze in de finale van het WTA-toernooi van Abu Dhabi (hard/565.530 dollar) de Russin Veronika Kudermetova (WTA 46) en pakte ze de eerste titel van 2021.

Vierde reekshoofd Sabalenka, tevens de dubbelpartner van Elise Mertens, haalde het in de Verenigde Arabische Emiraten met twee keer 6-2. De wedstrijd duurde een uur en vijf minuten.

Voor de 22-jarige Sabalenka is het de negende toernooizege. De 23-jarige Kudermetova wacht nog op eerste WTA-titel. In 2019 triomfeerde ze wel in het Mexicaanse Guadalajara, al behoorde dat toernooi toen tot de WTA 125K Series.