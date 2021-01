Kerstmarkt Methodeschool Ondersteboven gaat online

Samen met twee ouders en de werkgroep van Methodeschool Ondersteboven werd er gebrainstormd. “We maakten enkele voorbeeldjes die we vervolgens op de Facebookpagina van de school plaatsten”, klinkt het. “Iedereen kon dan naar hartenlust gepersonaliseerde kerstcadeautjes bestellen. Cadeautjes waarmee we familieleden en vrienden een hart onder de riem konden steken in deze bijzondere tijden.”

Al gauw stroomden de bestellingen binnen. “Gelukkig waren er twee mama's die op elk vrij moment dat ze hadden voor ons klaar stonden. Dankzij hun talent hebben we ook nog eens heel wat bijgeleerd. En met de opbrengst van de verkoop hebben we gezorgd voor De Warmste Week voor onze eigen leerlingen omdat we vinden dat ook zij extra in de bloemetjes mogen gezet worden in deze moeilijke tijden.”

