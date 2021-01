Xenia Bocholt houdt coronaproof nieuwjaarsreceptie

De leden van Xenia Bocholt werden in de eerste dagen van het nieuwe jaar bezocht door de bestuursleden. "We brachten onze leden een tasje met lekkere Bocholter streekproducten om te toosten op 2021", klinkt het bij het bestuur. "De dames waren aangenaam verrast door de leuke en lekkere attentie. Toch hopen we met z’n allen dat de corona-epidemie snel onder controle is en we weer stap voor stap meer kunnen genieten van elkaars gezelschap."