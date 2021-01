Anna Wintour verdedigt bekritiseerde ‘Vogue’-cover van Kamala Harris

Kamala Harris, over enkele dagen de nieuwe vicepresident van de VS, verscheen alvast op de cover van het februarinummer van Vogue. Alleen kwam daar heel wat kritiek op. Zo werd in de Amerikaanse pers geschreven dat op de cover niet de foto stond waar ze mee akkoord was gegaan en velen vonden het portret ook slordig. Hoofdredacteur Anna Wintour heeft nu op die kritiek gereageerd.

De nieuwe Vogue-cover met daarop Kamala Harris leverde een stortvloed aan kritiek op nog voor het magazine goed en wel in de winkelrekken lag en wel om twee redenen. Zo haalden enkele Amerikaanse journalisten aan dat de foto die uiteindelijk werd gekozen niet diegene was waarover het team van de vicepresident in spe en Vogue een akkoord hadden bereikt. In de plaats van een statiger portret in een chique pak van Michael Kors (dat werd verwezen naar de digitale versie) opteerde de redactie voor een lossere foto waarop Harris All Stars draagt.

Bovendien vonden heel wat mensen het een slechte cover. Zo kwam er onder meer kritiek op de “slordige styling”, de “slechte achtergrond” en het “amateuristische niveau” van de foto. Harris wordt de eerste zwarte vrouw die een dergelijke hoge positie zal bekleden in de Amerikaanse politiek en velen vonden dat het beeld dat allesbehalve weerspiegelde. Sommigen opperden ook dat haar huid lichter was gemaakt.

In de podcast Sway van The New York Times heeft hoofdredacteur Anna Wintour nu voor het eerst op de hetze gereageerd die vorig weekend losbarstte. “Het spreekt voor zich dat we de reacties op de cover hebben gehoord en begrijpen, maar het was nooit onze intentie om het belang van de fantastische overwinning van de toekomstige vicepresident te minimaliseren”, zegt ze.

Geen akkoord

Wintour benadrukt bovendien dat er geen officiële afspraak was tussen Vogue en het team van Harris over welke foto het uiteindelijk zou worden. “Er was geen formeel akkoord. Toen de twee covers bij Vogue toekwamen, hadden we allemaal het gevoel dat het de lossere foto moest worden omdat die beter de tijd weerspiegelt waarin we leven. We bevinden ons nog steeds in het midden van een tragische pandemie en het portret reflecteert dat juist omdat ze er heel toegankelijk en authentiek uitziet.”

Wintour laat ook nog weten dat Harris zelf haar outfits voor de fotoshoot heeft gekozen. “Ze is zich heel bewust van haar stijl. Ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand vindt dat deze cover geen positiviteit uitstraalt. Het is een beeld van een vrouw die de controle heeft over haar eigen leven en die ons het leiderschap zal brengen waar we zoveel behoefte aan hebben.”