Het internetbedrijf Google heeft via een Nederlands dochterbedrijf op acht jaar tijd 128 miljard euro doorgesluisd naar het belastingparadijs Bermuda. In de VS werd zo voor maximaal 38 miljard euro aan belastingen ontweken. De constructie leverde de Nederlandse staat tussen 2012 en 2019 ruim 25 miljoen euro op, zo meldt de Nederlandse omroep NOS woensdag.