Straks kennen we de opvolger van Hans Vanaken. — © BELGA

Woensdagavond weten we wie Hans Vanaken opvolgt als winnaar van de Gouden Schoen. De top vijf zal nagenoeg zeker - in willekeurige volgorde - bestaan uit Lior Refaelov (Antwerp), Raphael Holzhauser (Beerschot), Paul Onuachu (KRC Genk) en de Club-spelers Simon Mignolet en Charles De Ketelaere. Maar wie trekt volgens u aan het langste eind? Laat het weten via deze poll.