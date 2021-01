AC Milan pas na strafschoppen voorbij Torino in Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic stond voor het eerst sinds zijn blessureleed in de basis, maar dat leek de troepen van Stefano Pioli niet te inspireren. Drie dagen eerder won AC Milan in de competitie nog met 2-0 van Torino, maar dinsdag gaf het scorebord na 90 minuten 0-0 aan. In de penaltyreeks ontpopte reservedoelman Ciprian Tatarusanu zich tot held door de strafschop van Tomas Rincon te pakken.

In de kwartfinales neemt AC Milan het mogelijk op tegen stadsgenoot Inter, dat woensdag zijn achtste finale speelt tegen Fiorentina.

Alexis Saelemaekers was nog niet van de partij bij AC Milan. Eind vorige maand liep hij in het duel tegen Lazio een kwetsuur op aan de linkerdij.