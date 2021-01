Vicepresident Pence gaat Trump niet afzetten met 25ste amendement: “Politieke spelletjes”

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie goedgekeurd waarin vicepresident Mike Pence gevraagd wordt om het 25ste amendement in te roepen om president Donald Trump af te zetten. De goedkeuring was nog louter symbolisch: kort voor de stemming had Pence in een brief aan voorzitter van het Huis Nancy Pelosi duidelijk gemaakt dat hij niet op de vraag zou ingaan.