Ook NBA-duel tussen Boston en Orlando uitgesteld vanwege het coronavirus

Sinds de start van het seizoen drie weken geleden is het de vijfde wedstrijd die is uitgesteld in de NBA. Voor het team uit de staat Massachusetts is dit al het derde uitstel dit seizoen. Normaal moesten de Celtics het vorige week opnemen tegen Miami en tegen Chicago, maar die wedstrijden gingen niet door. Na de positieve coronatesten van sterspeler Jayson Tatum en Jaylen Brown moest zowat heel het team van Boston in quarantaine.

Eerder werden ook al Houston - Oklahoma City (23 december) en Dallas - New Orleans (afgelopen maandag) uitgesteld.

“We hadden voorzien dat er dit seizoen mogelijk wedstrijden zouden worden uitgesteld en hebben daarvoor in de kalender ruimte gelaten”, verklaarde NBA-woordvoerder Mike Bass. “We willen nu dat het seizoen gewoon verder loopt en blijven de situatie van dichtbij opvolgen met onze medische experten.”