Duizenden footballfans vieren overwinning van team ondanks stijgende besmettingen en waarschuwingen van overheid

Duizenden footballfans vierden maandag de overwinning van hun team in de straten van Tuscaloosa, Alabama. Dat deden ze zonder acht te slaan op de coronamaatregelen, ondanks de stijgende aantal besmettingen in de zuidelijke Amerikaanse staat. Walt Maddox, de burgemeester van Tuscaloosa, had zijn inwoners nochtans gewaarschuwd voor grote bijeenkomsten. “Er zal een tijd zijn om te vieren, maar die tijd is nog niet gekomen”, schreef hij op Twitter. De fans van het team Crimson Tide lapten die waarschuwingen aan hun laars.