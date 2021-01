Lommelse dj Hakim compleet overdonderd bij aankondiging van zwangerschap vriendin

Collega bij Qmusic Vincent Fierens telefoneerde haar dinsdag op antenne om haar te feliciteren.“Het is een jongen en hij is uitgerekend voor mei, dus dat is niet zo heel lang meer”, vertelde de blije aanstaande mama. “Het was al een tijd ons geheim en dan is het ineens out there en dat is wel speciaal. Hij is ook al een hele dag excited aan het trappelen in mijn buik. Volgens mij voelt hij dat ik het toch ook een beetje spannend vind”, vertelde Roets verder.

“Weet je wat grappig is? Ik werk al tien jaar voor Qmusic en ik heb in die jaren al zeker vijf of zes keer op een foto de vraag gekregen of ik zwanger was, wat niet zo was. En nu ben ik bijna vijf maanden ver en niemand heeft me iets gevraagd.”

LEES OOK. ‘Influencers’ Hakim Chatar en Joke Emmers: “Online racisten jen ik graag”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(jdr)