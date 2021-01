Oostende is uitgeschakeld in Champions League basketbal na nederlaag bij titelverdediger Burgos

Zonder vijf kernspelers (Sylla, Nakic, Buysse, Bratanovicen Buysschaert) heeft Filou Oostende een heel knappe eerste helft gespeeld tegen de titelverdediger van de Champions League. Schwartz, Gillet en Welsh hielden de West-Vlamingen tot 17-18 in koers. Na een 35-25-achterstand reageerden de goed georganiseerde Zeekapiteins tot 43-41. De match was 16 minuten jong en Oostende had 9 op 13 bommen door de Spaanse korf gevuurd. Daarna lukte hen vanop afstand niet meer. Oostende miste enkele kansen op de gelijkmaker. Aan de rust (54-49), waar Djordjevic al zeven assists had verdeeld, was de partij nog niet beslist. De zestien balverliezen in de tweede helft braken Oostende echter zuur op. Burgos hield via 71-58 controle over het spel. Bij Oostende maakte Gilmore (7 punten en 7 rebounds in 17’50”) een gesmaakt debuut. Ook de jonge Nederlander Waleson liet mooie dingen zien, met 10 punten, 4 rebounds en 1 assist in 18’02”.

Oostende is Europees uitgeschakeld. Eind januari ontvangen Djordjevic en co nog het Turkse Darüssafaka Istanbul.

San Pablo Burgos: (34 op 62 waarvan 12 op 27 driepunters, 8 op 11 vrijworpen, 20 fouten) KRAVIC 14-2, SALASH 2-3, BENITE 13-2, RABASEDA 2-5, RENFROE 6-2, Salvo 4-4, Cook 3-3, Horton 5-0, McFadden 3-5, Sakho 2-3, Barrera 0-5.

Oostende: (28 op 56 waarvan 9 op 13 driepunters, 8 op 17 vrijworpen, 18 fouten) SCHWARTZ 10-2, MWEMA 8-0 DJORDJEVIC 4-0, GILLET 12-1, WELSH 10-4, Gilmore 1-6, Waleson 4-6, van der Vuurst 0-0, Troisfontaines 0-5.

Kwarts: 35-25, 19-24, 17-9, 17-15.