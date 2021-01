Mark Rutte bevestigt: “Lockdown in Nederland wordt met drie weken verlengd”

In Nederland wordt de lockdown verlengd tot dinsdag 9 februari. Dat heeft premier Mark Rutte zonet gezegd op een persconferentie. “De cijfers dalen niet snel genoeg, en we maken ons grote zorgen over de Britse variant”, klonk het.

Mark Rutte had weinig nieuws aan te kondigen dinsdagavond. Dat zijn regering had beslist de lockdown te verlengen, was dagen geleden al uitgelekt. Even was er ook sprake van de invoer van een avondklok, maar uiteindelijk werd die (nog) niet ingevoerd. De Nederlandse regeringsleider denkt dat een avondklok een effectief middel is om thuisbezoek te voorkomen. Hij wil dat middel dan ook serieus nemen, maar “tegelijkertijd moet zo’n ingrijpende maatregel dan ook serieus worden overwogen. Daarom vragen we het OMT (Nederlands adviesorgaan dat adviseert bij bestrijding van een epidemie, nvdr.) om advies en om alternatieven.”

Rutte riep zijn landgenoten ook nog eens op zeker niet op reis te gaan en zich aan de regels te houden. “Blijf in Nederland tot en met maart en boek geen reis. Want iedere buitenlandse reis is een gevaar voor uw omgeving.” Met de start van de vaccinatie is er volgens Rutte licht aan het einde van de tunnel.

